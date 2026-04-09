Napoli città del dialogo un de Giovanni insolito in un pomeriggio non banale Avanti così!

Nel pomeriggio si è svolto un nuovo incontro nell’ambito della rassegna “Napoli città del dialogo e della mediazione del Mediterraneo”, promossa dalla fondazione Guida e da Biancamaria Sparano. L’evento ha visto la partecipazione di uno scrittore noto per il suo stile insolito, che ha affrontato temi legati alla città e alle sue dinamiche di confronto. La manifestazione si inserisce in un calendario dedicato alla promozione del dialogo tra diverse culture e realtà locali.

di Nico Dente Gattola Nuovo appuntamento della rassegna “Napoli città del dialogo e della mediazione del Mediterraneo” che nasce dell’impegno dalla fondazione Guida e di Biancamaria Sparano. Questa volta ospite della manifestazione un amico come Maurizio de Giovanni, che ha presentato il suo libro “l’orologiaio di Brest”, con Diego Guida e Alfredo Guardiano e Ida Palisi nelle vesti di moderatrice. Un libro differente dagli altri, sottolinea la Palisi, poiché segue un percorso differente dai precedenti ma che comunque finisce con l’appassionare il lettore, che coglie sfumature inedite dello scrittore napoletano che dà vita a una storia ben scritta che si fa leggere, con una narrazione coinvolgente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Attuare la Costituzione, alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri la presentazione del libro di Luigi de Magistris in dialogo con Maurizio De Giovanni Patty Pravo presenta il nuovo album 'Opera' alle Gallerie d'Italia di Napoli, in dialogo con Giovanni CaccamoPatty Pravo presenta nei musei il nuovo album di inediti Opera (Nar International – Ada/Warner Music Italy). Temi più discussi: Scenari – Incontri a Palazzo Cavalcanti; Una canadese a Napoli e le sue cartoline non recapitate; Alle Gallerie d'Italia di Napoli le opere di Alexi Worth dialogano con le ceramiche attiche e magnogreche; Bimbo Napoli, direttrice del Monaldi a Sky TG24: 'Pronti al dialogo'. Napoli, una mostra sul dialogo artistico tra le sete San Leucio e i nodi IncaIl tessuto come custode di storie e simbolo di unione. È il concetto alla base della mostra Tessere e Connettere: un dialogo artistico tra le sete di San Leucio e i nodi millenari degli Inca che ... napoli.repubblica.it Napoli, a Palazzo Ricca la mostra Mondi in movimento di Antonio NoceraFino al 20 giugno 2026, Napoli ospita la mostra MONDI IN MOVIMENTO. Pinocchio incontra Pulcinella di Antonio Nocera, allestita a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli in via dei ... tg24.sky.it Michele Criscitiello a NapoliMagazine: “Non sono di Napoli né vivo la città, ma sento opinioni con cui non sono d'accordo. Da quello che percepisco, molti tifosi azzurri giudicano l'annata positiva, mentre io la vedo diversamente. Ritengo che la stagione del Na - facebook.com facebook