Napoli arriva l’annuncio del Sindaco | che messaggio per i tifosi!

Da spazionapoli.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Napoli ha annunciato un messaggio rivolto ai tifosi, mentre la società calcistica si prepara per la prossima stagione. Sono stati comunicati aggiornamenti riguardanti aspetti organizzativi e pianificazioni future. La squadra continua a lavorare per migliorare le proprie strutture e strategie, con l’obiettivo di affrontare al meglio le sfide che verranno. Nessun dettaglio specifico è stato fornito sui piani concreti o sui tempi di attuazione.

Il Napoli guarda già alla prossima stagione e arrivano segnali importanti anche dal punto di vista organizzativo. Il sindaco di Dimaro, dove si terrà il ritiro estivo azzurro, ha fatto il punto della situazione. Napoli: l’annuncio sul ritiro. Intervenuto ai microfoni di Stile TV, il sindaco di Dimaro Marco Panciera ha fatto il punto sul ritiro del Napoli: “ Siamo già in fibrillazione per l’arrivo del Napoli. Siamo partiti, abbiamo già incontrato i dirigenti del Napoli e gli addetti ai lavori per la preparazione delle strutture. Ne abbiamo fatti 2 di incontri, ne faremo un altro a fine mese. L’ufficialità delle date non c’è, si presume verso la metà di luglio, come tutti gli anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli arriva l8217annuncio del sindaco che messaggio per i tifosi
© Spazionapoli.it - Napoli, arriva l’annuncio del Sindaco: che messaggio per i tifosi!

Leggi anche: De Laurentiis sempre più legato a Napoli: arriva l’annuncio del Sindaco

Bremer pieno di gioia dopo il successo sul Napoli. Il messaggio social del difensore che gasa tifosi e compagni – FOTOTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Temi più discussi: Comunali, Romagnuolo si candida a Sindaco di Mugnano: l'annuncio della discesa in campo; Napoli Basket esonera Alessandro Magro: l’annuncio; Rafael Leao ci sarà contro il Napoli? Arriva l'annuncio da Milano; Basket: Napoli esonera Magro, Repesa nominato nuovo head coach.

Tegola Napoli, ora arriva l’annuncio: Conte è in guai seriLukaku? Chi viene in panchina può scendere in campo, partiamo da questo presupposto. In Supercoppa si è fatto anche un discorso di gruppo, considerando il peso che lui ha nello spogliatoio. Gli ... calciomercato.it

Giovane-Napoli, arriva anche il comunicato dell'Hellas Verona: svelata la formulaSi completa l’iter che porta Giovane Santana do Nascimento a indossare la maglia del Napoli. Dopo l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, è arrivata anche la nota dell’Hellas Verona a ... tuttomercatoweb.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.