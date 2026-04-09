Il sindaco di Napoli ha annunciato un messaggio rivolto ai tifosi, mentre la società calcistica si prepara per la prossima stagione. Sono stati comunicati aggiornamenti riguardanti aspetti organizzativi e pianificazioni future. La squadra continua a lavorare per migliorare le proprie strutture e strategie, con l’obiettivo di affrontare al meglio le sfide che verranno. Nessun dettaglio specifico è stato fornito sui piani concreti o sui tempi di attuazione.

Il Napoli guarda già alla prossima stagione e arrivano segnali importanti anche dal punto di vista organizzativo. Il sindaco di Dimaro, dove si terrà il ritiro estivo azzurro, ha fatto il punto della situazione. Napoli: l’annuncio sul ritiro. Intervenuto ai microfoni di Stile TV, il sindaco di Dimaro Marco Panciera ha fatto il punto sul ritiro del Napoli: “ Siamo già in fibrillazione per l’arrivo del Napoli. Siamo partiti, abbiamo già incontrato i dirigenti del Napoli e gli addetti ai lavori per la preparazione delle strutture. Ne abbiamo fatti 2 di incontri, ne faremo un altro a fine mese. L’ufficialità delle date non c’è, si presume verso la metà di luglio, come tutti gli anni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, arriva l’annuncio del Sindaco: che messaggio per i tifosi!

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