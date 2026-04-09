Un’asta pubblica in corso per la vendita di 23 lotti di apparecchiature informatiche dismesse. L’ente sanitario locale ha deciso di svuotare i propri magazzini, mettendo all’asta computer e accessori ormai non più in uso. L’iniziativa permette di acquistare hardware a prezzi contenuti, offrendo un’opportunità per chi cerca materiali tecnologici di seconda mano. La vendita si rivolge a eventuali interessati che vogliano approfittarne.

Oh, se t’interessa rimediare qualche computer a poco prezzo, questa è bona! L’Asl Toscana sud est s’è decisa a fare pulizia e mette all’asta ben 23 lotti de robba informatica dismessa. Son già aperte le iscrizioni (dall’1 aprile), quindi chi vole partecipare se deve sbrigare. L’asta parte online venerdì 24 aprile a mezzogiorno e va avanti fino al 28 aprile alle 17. Dentro ogni lotto ce trovi: 5 computer fissi 4 monitor 1 stampante laser Occhio però: gli hard disk un ci sono più (li hanno levati) e certi computer un c’hanno la RAM. quindi insomma, roba per smanettoni o chi c’ha voglia de sistemare tutto. Il bello? Si parte da zero euro, quindi chi offre de più se porta via tutto! Per partecipare bisogna registrasse sul sito dell’ Istituto Vendite Giudiziarie d’ Arezzo e Siena, e poi via con le offerte. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - ‘Na montagna de computer vecchi all’asta: l’Asl se svuota i magazzini!

Epstein e i magazzini nascosti negli Stati Uniti: prima delle perquisizioni assoldò degli investigatori privati per rimuovere i computerEpstein rimosse computer, hard disk, fotografie e video dalla sua residenze prima delle perquisizioni nelle sue case.

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