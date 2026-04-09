Un dirigente della società ha commentato le possibili modifiche tattiche della squadra, affermando che in caso di cambio di modulo si concentreranno gli investimenti sui giocatori che operano come sottopunta. La dichiarazione arriva in un momento di analisi delle scelte tecniche e delle strategie future, senza fornire dettagli specifici sui nomi dei giocatori coinvolti o sui tempi previsti. La questione resta aperta e dipenderà dalle decisioni del tecnico.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il panorama tattico del calcio italiano potrebbe presto essere scosso da un cambiamento radicale in casa nerazzurra.Secondo quanto riportato recentemente dalla Gazzetta dello Sport, si fa sempre più strada l’ipotesi di una rivoluzione tattica per la stagione 2026-27. L’idea centrale è quella di abbandonare la difesa a tre per passare a un inedito 4-3-2-1, il cosiddetto modulo ad “albero di Natale”. Le indiscrezioni di Alfio Musmarra sulla svolta tattica. A commentare questa suggestiva indiscrezione è stato il giornalista Alfio Musmarra, noto opinionista sportivo e attento osservatore delle dinamiche di Appiano Gentile, che attraverso il suo canale YouTube ha analizzato i possibili scenari. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Musmarra sui nerazzurri: «Se cambierà il modulo si investirà sui sottopunta»

L’ennesima idiozia dell’Ifab: cambierà il protocollo ma la Var potrà intervenire solo sui secondi gialli, non sui primiQuando è scoppiato il bubbone Var per il caso della simulazione di Bastoni, una delle prime cose che tutti i commentatori hanno detto è stata: “Tanto...

Fiorentina-Inter (domenica 22 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Pressione sui nerazzurri ma anche sui violaL’Inter fa visita alla Fiorentina nel prossimo turno di serie A, nel tentativo di fare un altro passo verso il titolo.

Musmarra: Inter, so che alcuni giocatori già a gennaio hanno consigliato al club questo nomeSul suo canale YouTube, Alfio Musmarra ha parlato anche del mercato dell'Inter e di due nomi accostati di recenti ai nerazzurri ... msn.com

Musmarra: Lo dico con forza: l’anno scorso è saltato tutto ma l’Inter aveva preso a 35mln…Tanti nomi che tornano in orbita Inter, verso l'estate di mercato. Si preannuncia una sessione estiva piuttosto calda per i nerazzurri ... msn.com