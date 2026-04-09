Musica | sfida al The Cage per un posto alla finale mondiale

Sabato 11 aprile, il The Cage sarà teatro dell’ultima tappa delle eliminatorie provinciali di Emergenza Live Music, un evento che coinvolge giovani musicisti in cerca di un’opportunità per accedere alla finale mondiale. La competizione vede vari artisti esibirsi davanti a una giuria e al pubblico, con l’obiettivo di conquistare un posto tra i finalisti. La serata rappresenta un momento importante per chi si sta facendo strada nel panorama musicale emergente.

La ricerca di nuovi talenti della scena musicale si prepara a un momento decisivo questo sabato 11 aprile, quando il The Cage ospiterà l’ultima tappa delle eliminatorie provinciali di Emergenza Live Music. La serata segnerà la conclusione della fase iniziale del concorso, portando sul palco diversi artisti pronti a sfidarsi per un posto nelle fasi successive della competizione. Il programma prevede l’esibizione di Moonlight, Undercurrents, Alex Mc Rock Project, Flavia Guidi, thetruemagma, L’isola dei cipressi viventi e Favre. Per ogni esecutore è previsto un intervallo temporale di venticinque minuti per presentare il proprio lavoro. L’appuntamento al club inizierà con l’apertura dei cancelli alle ore 21:00, mentre i concerti daranno il via ufficialmente alle 21:25. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica: sfida al The Cage per un posto alla finale mondiale Un Posto al Sole, anticipazioni 20 gennaio: Vinicio al posto di Gennaro, Samuel sfida NunzioTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Leggi anche: LIVE a mezzanotte Sinner-Zverev: la sfida vale un posto in finale a Miami [Full/Multi Sub]Tic Lâu òng B Chia Tay, L Li Ngi Yêu Tht Mn