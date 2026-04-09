Muratella l’Anac accende i riflettori sulla gestione del canile | pronta anche un’interrogazione in Campidoglio
L’Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato una nota sulla gestione del canile comunale, evidenziando alcune criticità nel controllo esercitato da Roma Capitale durante la fase di esecuzione del contratto. Contestualmente, si prevede una interrogazione in consiglio comunale per approfondire la questione. La comunicazione si concentra su aspetti legati alla supervisione dell’attività e alle modalità di attuazione del contratto stesso.
“L’attività di controllo esercitata da Roma Capitale nella fase di esecuzione del contratto presenta rilevanti profili di criticità”. Lo ha messo nero su bianco l’ Autorità nazionale anticorruzione, in riferimento alla gestione dei canili comunali della Muratella e di Ponte Marconi.Le carenze nei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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