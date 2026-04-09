MultiMedica ha avviato una collaborazione con Parco Nord Milano per promuovere iniziative di prevenzione e benessere. L’accordo prevede l’utilizzo degli spazi verdi del parco per attività legate alla salute, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su tematiche di prevenzione. Entrambe le parti hanno comunicato di voler rafforzare il progetto nel prossimo periodo, con programmi rivolti a diverse fasce di età.

Multimedica e Parco Nord Milano insieme per la prevenzione e la promozione della salute attraverso gli spazi verdi. È stato siglato un accordo strategico per lo sviluppo di programmi scientifici finalizzati a prevenire le malattie cronico-degenerative, studiare i determinanti di salute e favorire un invecchiamento sano e attivo. Il piano integrato prevede riabilitazione fisica e metabolica e promozione di corretti stili di vita, riconoscendo il ruolo fondamentale degli spazi verdi. Il Parco Nord si configura così come un vero e proprio presidio sanitario naturale, un laboratorio a cielo aperto per la ricerca, il miglioramento della qualità... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Temi più discussi: Accordo Parco Nord Milano e MultiMedica per promuovere la salute attraverso gli spazi verdi; MultiMedica e Parco Nord, patto per la salute; MultiMedica e Parco Nord Milano alleati per la salute; Stefano Rizza nominato Director Italy di STAAR Surgical.

MultiMedica e Parco Nord, patto per la saluteMultimedica e Parco Nord Milano insieme per la prevenzione e la promozione della salute attraverso gli spazi verdi. ilgiorno.it

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