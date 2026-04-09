Movida molesta e regole | dopo la rissa di Pasqua tornano d’attualità le ordinanze

A Otranto, le autorità continuano a indagare sull'episodio di Pasqua che ha coinvolto diversi giovani in una rissa nei pressi del castello aragonese. Durante l’incidente, sono stati lanciati oggetti e sono stati danneggiati arredi di tre attività commerciali situate nella zona. Le forze dell’ordine stanno verificando le modalità dell’accaduto e stanno valutando eventuali misure restrittive legate alle ordinanze sulla movida.

OTRANTO - Procedono le verifiche e le indagini a Otranto per ricostruire quanto avvenuto nel giorno di Pasqua, con la maxi rissa tra gruppi di giovani, avvenuta nei pressi del castello aragonese, nella piazza adiacente, con lancia di oggetti e danni agli arredi di tre attività commerciali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Rissa nella movida, giovanissimo assolto dopo 4 anniIl Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha assolto dal reato di lesioni aggravate M. Leggi anche: Via Gallucci, il sindaco: "Disponibili al confronto ma se si violano le regole torneremo alle ordinanze" Temi più discussi: Bari, movida molesta: nuove regole e presidi fissi; Movida a Bari, ecco le nuove regole: più videosorveglianza dentro e fuori i locali e stop agli alcolici per i minori; Alcamo, polemiche sul Piano Movida: Turni notturni impossibili per la Polizia Locale; Bari vecchia, una braceria in piazza Odegitria: dopo i fritti gli arrosti davanti alla Cattedrale. Movida molesta e regole: dopo la rissa di Pasqua tornano d’attualità le ordinanzeMentre procedono le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili, la stagione turistica rimette al centro del dibattito il tema della gestione dei centri e dell’equilibrio tra divert ... lecceprima.it Barletta, per la movida molesta ora prove tecniche di dialogo tra commercianti e residentiLa strada del dialogo per arrivare al superamento delle criticità è stata tracciata. I rappresentanti del comitato dei residenti del centro storico hanno incontrato nella sede di Confcommercio il ... lagazzettadelmezzogiorno.it WEEKEND DI FESTA A JESOLO, RISPETTANDO LE REGOLE - Il litorale jesolano si prepara ad accogliere i molti turisti in occasione delle vacanze di Pasqua ma ha intensificato controlli e divieti per evitare la movida molesta, episodi di degrado o di violenza, - facebook.com facebook