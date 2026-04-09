MotoGp incidente per Espargaro ai test in Malesia | quattro vertebre fratturate

Durante una sessione di test sul circuito di Sepang in Malesia, il pilota ha avuto un incidente che ha provocato la frattura di quattro vertebre. L’incidente si è verificato mentre il pilota stava provando la moto in sella alla Honda, nel suo nuovo ruolo di collaudatore. Le condizioni del pilota sono state valutate dai medici, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle possibili conseguenze a lungo termine.

Bologna, 9 aprile 2026 - Brutto incidente per Aleix Espargaró sul circuito di Sepang in Malesia, dove il pilota stava effettuando una sessione di test in sella alla Honda nel suo nuovo ruolo di collaudatore. L’episodio ha destato grande preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per le modalità dell’incidente e per le immagini diffuse dallo stesso pilota nelle ore successive. Il 36enne spagnolo, figura di grande esperienza nel paddock della MotoGP, si trovava in Malesia per contribuire allo sviluppo della moto giapponese, dopo aver intrapreso una nuova fase della sua carriera lontano dalle competizioni a tempo pieno e aver tentato anche la carta delle corse nel ciclismo professionistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, incidente per Espargaro ai test in Malesia: quattro vertebre fratturate Paura per Aleix Espargaró a Sepang: cade e viene trasportato d’urgenza in ospedale. “Ho quattro vertebre rotte”Brutto incidente per Aleix Espargaró durante i test Honda previsti a Sepang, in Malesia. Spaventoso incidente per Aleix Espargaro con la Honda a Sepang: finisce in ospedale con 4 vertebre rottePauroso incidente per Aleix Espargarò nei test Honda MotoGP di Sepang: il collaudatore HRC finisce in ospedale con quattro vertebre rotte. Temi più discussi: MotoGP | Brutto incidente a Sepang per Aleix Espargaro; Il paradosso MotoGP: la classifica premia chi cade di più; MotoGP, Superbike, F1 e prove Auto e Moto; MotoGP, brutta caduta per Aleix Espargaro in Malesia: Quattro vertebre fratturate, scusate per lo spavento. MotoGp, incidente per Espargaro ai test in Malesia: quattro vertebre fratturateIl tester di Honda è caduto durante una sessione di test a Sepang in Malesia. Quattro fratture vertebrali per Aleix, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Previsto il ritorno in ... sport.quotidiano.net Spaventoso incidente per Aleix Espargaro con la Honda a Sepang: finisce in ospedale con 4 vertebre rottePauroso incidente per Aleix Espargarò nei test Honda MotoGP di Sepang: il collaudatore HRC finisce in ospedale con quattro vertebre rotte ... fanpage.it La casa veneta è al vertice della MotoGP e ha tante ragioni per sognare Scopri di più - facebook.com facebook #MotoGP | Come sarà il sistema delle concessioni nella nuova era che prenderà il via nel 2027 x.com