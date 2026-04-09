Moth' s Tales in concerto con dj set di Lady J - Zynische - Lele Fear per l' ultimo appuntamento della stagione di Black Square

L'ultima serata della stagione di eventi BLACK SQUARE presenta un concerto di Moth's Tales, accompagnato da un dj set di Lady J, Zynische e Lele Fear. L'evento si svolge nel contesto musicale dedicato a generi come New Wave, Post Punk, Synthpop e Cold Wave. La serata si svolge in un locale dedicato all'intrattenimento live e dj set, segnando la conclusione di una serie di appuntamenti programmati dall'organizzazione.

Ultimo appuntamento per la stagione di eventi BLACK SQUARE (New Wave Post Punk Synthpop Cold Wave).MOTH'S TALES live set - «Una delle realtà post-punk più ispirate per pathos estetico-musicale» secondo Rockerilla, i Moth's Tales nascono a Udine nel 2002, dall'incontro tra il chitarrista. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it La "lady del soul" Sara Zaccarelli in concerto: serata tra jazz e black musicSabato il palco del Jazzamore ospita una serata all’insegna della musica dal vivo con protagonista Sara Zaccarelli, cantante, autrice e compositrice... Suoni del Sud, stagione 2026: appuntamento con ‘L'ultimo canto di Mozart’Saranno le note immortali e solenni di Wolfgang Amadeus Mozart a dare ufficialmente il via, venerdì 6 marzo alle 20.