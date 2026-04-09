Moth' s Tales in concerto con dj set di Lady J - Zynische - Lele Fear per l' ultimo appuntamento della stagione di Black Square

Da padovaoggi.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima serata della stagione di eventi BLACK SQUARE presenta un concerto di Moth's Tales, accompagnato da un dj set di Lady J, Zynische e Lele Fear. L'evento si svolge nel contesto musicale dedicato a generi come New Wave, Post Punk, Synthpop e Cold Wave. La serata si svolge in un locale dedicato all'intrattenimento live e dj set, segnando la conclusione di una serie di appuntamenti programmati dall'organizzazione.

Ultimo appuntamento per la stagione di eventi BLACK SQUARE (New Wave Post Punk Synthpop Cold Wave).MOTH'S TALES live set - «Una delle realtà post-punk più ispirate per pathos estetico-musicale» secondo Rockerilla, i Moth's Tales nascono a Udine nel 2002, dall'incontro tra il chitarrista. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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