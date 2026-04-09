Mostra d’arte Visionarte

A Firenze, nel cuore della città, si apre la mostra collettiva VisionArte presso la OnArt Gallery in via della Pergola 57. Il vernissage è programmato per sabato 11 aprile alle 17:30. La rassegna è curata da Elisabetta La Rosa e presenta opere di vari artisti, offrendo uno sguardo sulla produzione artistica contemporanea. La mostra rimarrà aperta al pubblico nei giorni successivi all’inaugurazione.

VISIONARTE A cura di Elisabetta La Rosa OnArt Gallery – Via della Pergola 57, Firenze Vernissage: Sabato 11 aprile, ore 17:30 Nel cuore di Firenze, città che ha storicamente plasmato il concetto stesso di visione artistica occidentale, nasce VisionArte, una mostra collettiva che si inserisce in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it L’arte di Della Giustina in mostra alla ’Menerva arte e antichità’Al Menerva Arte e Antichità, negli spazi di via Vecchio Ospedale 17 (nel Grattacielo di via del Prione), ha inaugurato nei giorni scorsi una mostra... Arte Fiera 2026: Grand Hotel Majestic “gia Baglioni” celebra l’arte contemporanea con la mostra di RIl Grand Hotel Majestic "già Baglioni" di Bologna si trasforma per l’occasione di Arte Fiera 2026 in una galleria d’arte contemporanea con... Desenfocado. Otra visión del arte