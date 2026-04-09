È deceduto un noto giornalista che aveva dedicato la vita alla cronaca di Napoli e Portici. La sua capacità di narrare i fatti con sincerità e precisione lo aveva reso un punto di riferimento per molti colleghi e lettori. In redazione si sono svolti un'ultima riunione per ricordarlo e celebrare il suo lavoro, sottolineando il legame tra la sua scrittura e le città che aveva sempre rappresentato con passione.

«Napoli e Portici erano fondamento del suo saper scrivere. Accogliamo un cittadino pregevole che ha saputo raccontare la realtà così com’è». L’ultimo saluto a Pietro Gargano è all’insegna di San Ciro, il patrono di Portici a cui aveva dedicato uno dei suoi ultimi libri, San Ciro, la gloria del santo medico venuto dall’Egitto, in pieno Covid, nel 2021. Don Ciro, il parroco, nell’omelia, racconta il suo saper essere giornalista e uomo, e padre, di Alfonso e Manuela. Sono venuti in tanti nella piazza principale di Portici, alla basilica di Santa Maria della Natività e di San Ciro, a rendergli l’ultimo abbraccio. La famiglia de «Il Mattino», «una casa», come ricorda ancora il parroco, «che ha abitato dal 1963 al 2008», e poi ancora fino alla fine, dettando gli articoli all’amata moglie Matilde quando non riusciva più a batterli sul computer. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morto Pietro Gargano, addio al maestro giornalista: un?ultima riunione di redazione

Addio a Pietro Gargano, decano e maestro dei giornalisti de Il MattinoAddio a Pietro Gargano, decano dei giornalisti del Mattino, indimenticato caporedattore centrale fino al 2008 e attualmente - ad 83 anni - ancora una...

È morto il giornalista Pietro Gargano, storica firma del Mattino. Per 60 anni ha raccontato Napoli e il mondoIl giornalista scrittore deceduto nella sua casa del centro storico, aveva 83 anni.

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Addio a Pietro Gargano, decano dei giornalisti napoletaniStorica firma del Mattino, aveva 83 anni, I funerali giovedì 9 aprile alle 17, nella chiesa di San Ciro in Portici ... napoli.repubblica.it

È morto il giornalista Pietro Gargano, storica firma del Mattino. Per 60 anni ha raccontato Napoli e il mondoIl giornalista scrittore deceduto nella sua casa del centro storico, aveva 83 anni. I funerali domani, 9 aprile, a Portici (Napoli). È morto all'età di 83 anni Pietro Gargano, decano dei giornalisti n ... fanpage.it

E' morto Pietro Gargano, maestro di un giornalismo serio e di mestiere, figlio illustre della Citta' di Portici, amante di piazza San Ciro, del Suo Santo, il santo patrono medico. E poi delle Ville Vesuviane, villa Lauro Lancellotti, villa Mascolo. E poi tutta la zona di - facebook.com facebook

E' morto a 83 anni il giornalista Pietro Gargano, lunga carriera a Il Mattino. Era entrato nel quotidiano partenopeo nel 1963, poi diventato caporedattore #ANSA x.com