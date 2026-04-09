E' deceduto all'età di 93 anni Alessandro Scelfo, noto come patron della Sais, l'azienda di autolinee fondata dal padre e diventata la più grande in Sicilia. Nato a Giarre e residente a Enna, Scelfo è stato riconosciuto come cavaliere del lavoro. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore dei trasporti nell'isola.

E’ morto a 93 anni il cavaliere del lavoro Alessandro Scelfo, nato a Giarre e residente a Enna, patron delle autolinee Sais. Nel conferimento dell’onorificenza è scritto: «A soli sedici anni, dopo la morte del padre, inizia a lavorare nella società di autolinee della famiglia: la S.a.i.s (Servizi automobilistici ingegnere Scelfo). Intanto consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Palermo. Dal 1949 al 1999 espande l’attività, acquisendo una serie di società private di trasporto. In cinquant'anni riesce a trasformare l'azienda paterna nel maggiore gruppo privato di autolinee in Sicilia e il quarto in Italia. Il gruppo di Alessandro SceIfo è costituito da 7 società di autolinee (Interbus, Etna Trasporti, S. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morto Alessandro Scelfo, patron della Sais: trasformò l'impresa del padre nel più grande gruppo di autolinee in Sicilia

Morto a 93 anni Alessandro Scelfo, patron delle autolinee SaisE' morto a 93 anni il cavaliere del lavoro Alessandro Scelfo, nato a Giarre e residente a Enna, patron delle autolinee Sais.

Addio ad Alessandro Scelfo, "re" delle autolinee in Sicilia: "È stato imprenditore visionario e rotariano d'altri tempi"È morto all'età di 93 anni Alessandro Scelfo, storico “capitano” d'industria nel settore dei trasporti.

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