Morti sul lavoro | i dati e i settori più colpiti a Bologna

A Bologna, i dati sulle morti sul lavoro mostrano un calo rispetto agli anni scorsi, segnando un cambiamento che non si verificava da quasi vent'anni. Il report di febbraio 2026, realizzato dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre, evidenzia questa diminuzione, con alcuni settori più colpiti rispetto ad altri. La situazione attuale rappresenta un punto di svolta rispetto al passato recente.

Un segnale di discontinuità che non si vedeva da quasi vent'anni. Il report di febbraio 2026 elaborato dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre fotografa una flessione della mortalità sul lavoro. Nel primo bimestre dell'anno, il numero delle vittime è sceso del 26,1%. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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