Morti improvvise nello sport | all' Azienda ospedaliera 570mila euro per la ricerca

Un fondo di 570 mila euro è stato destinato all’Azienda ospedaliera per sostenere uno studio sulle cause delle morti improvvise negli atleti. La cifra servirà a finanziare progetti di ricerca mirati a comprendere meglio le patologie cardiache che possono colpire chi si dedica all’attività sportiva. La somma è stata approvata nell’ambito di un intervento volto a migliorare la conoscenza e la prevenzione di questi eventi improvvisi.

Un finanziamento da 570 mila euro per rafforzare la ricerca su una delle patologie cardiache più insidiose per chi pratica sport. La città del Santo ottiene un nuovo riconoscimento nazionale con un progetto dedicato alla cardiomiopatia aritmogena, malattia ereditaria tra le principali cause di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it La causa fra Croce Rossa e Villa Sofia-Cervello: annullata ingiunzione da 450 mila euro all'azienda ospedalieraLa disputa affonda le radici in un contenzioso relativo all'occupazione di alcuni terreni. Muore dopo il ricovero, Azienda Ospedaliera dei Colli condannata a pagare oltre 300mila euroI familiari di una donna risarciti con oltre 300mila euro dopo il ricovero e il decesso. Fondazione Polito: l'ultima novità per contrastare le morti improvviseLa Fondazione Polito - Museo e Biblioteca del Calcio Fortunato, Falzetti, Morosini - di Santa Maria di Castellabate (Salerno) non si ferma mai. L'ultima novità è legata al software d'avanguardia ad ... tuttosport.com La Fondazione Polito promuove il nuovo software ad alta tecnologia per lo studio delle morti improvviseA Santa Maria di Castellabate il nuovo software ad alta tecnologia per lo studio delle morti improvvise, firmato Fondazione Polito. L'annuncio in una nota: La Fondazione Polito, nello studio di Santa ... corrieredellosport.it