Morti i marescialli Domenico Di Pietro e Angelo Bellacanzone doppio lutto nell' Aeronautica militare

Nella giornata di oggi si sono verificati due decessi all’interno dell’Aeronautica militare di Viterbo, riguardanti i marescialli Domenico Di Pietro e Angelo Bellacanzone. Entrambi i militari sono deceduti in circostanze non specificate. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle cause. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e le autorità militari della zona.

Due lutti nell'Aeronautica militare di Viterbo: sono morti i marescialli Domenico Di Pietro e Angelo Bellacanzone. Entrambi in pensione e soci della locale associazione Arma aeronautica, si sono spenti rispettivamente il 6 e il 7 aprile.Conosciuti, apprezzati e stimati, Domenico Di Pietro aveva. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Lutto nell’aeronautica, l’annuncio di Crosetto: “Apprendo con profonda tristezza”L’Italia si stringe attorno alle Forze armate per una tragedia che arriva dall’estero e colpisce direttamente l’Aeronautica militare. Amianto nell’Aeronautica Militare: il TAR del Lazio condanna il Ministero della Difesa a risarcire il maresciallo Nicola PaneiRoma, 15 gennaio 2025 – Il TAR del Lazio ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore del maresciallo dell’Aeronautica...