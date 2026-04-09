Dopo diversi giorni di silenzio, il padre delle due vittime della tragedia di Pietracatella ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Durante un interrogatorio, ha affermato di essere sereno e di avere la coscienza a posto. Questa prima reazione arriva a seguito delle indagini sulla vicenda, in cui ancora non sono stati resi noti dettagli ufficiali. La sua presenza si è fatta sentire in un momento di grande attenzione mediatica.

Il padre delle vittime dopo l’interrogatorio: “Sono sereno”. Dopo giorni di silenzio, arriva la prima reazione di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime della tragedia di Pietracatella. L’uomo, commercialista ed ex sindaco del piccolo centro in provincia di Campobasso, è stato ascoltato per oltre dieci ore in questura. A riferire le sue parole è stato il legale, che ha parlato di un uomo “addolorato ma sereno”, convinto della propria posizione: “Sono con la coscienza a posto”, avrebbe dichiarato. L’inchiesta: ipotesi duplice omicidio e presenza di ricina. Il caso resta avvolto da numerosi interrogativi. Al centro dell’indagine ci sono le morti di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute dopo un improvviso malore tra la vigilia e il giorno di Natale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Morti di Pietracatella, il padre rompe il silenzio: ‘Ho la coscienza a posto’

Morte a Campobasso per presunta ricina, il padre: "Ho la coscienza a posto""Aspettiamo che l'autorità giudiziaria ci faccia una comunicazione ufficiale, posso solo dire che l'ultima volta che ho parlato con Di Vita lui era...

“Ho un messaggio per voi”. Sanremo, Sayf rompe il silenzio dopo il secondo postoLa notte più attesa dell’anno si è chiusa con un’esplosione di luci, applausi e cori che hanno avvolto il Teatro Ariston fino a tarda ora.

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Avvelenamento con la ricina, interrogati padre e figlia: nuovi sviluppi nell’inchiesta di PietracatellaProsegue senza sosta l’inchiesta sulle morti sospette di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove due donne – madre e figlia – sono decedute a poche ... thesocialpost.it

E’ terminato poco dopo le 20 l’interrogatorio in questura a Campobasso di Gianni Di Vita e di sua figlia Alice sulle morti di Pietracatella. i familiari delle due donne decedute probabilmente dopo un avvelenamento sono stati sentiti per tutto il giorno, erano arriv - facebook.com facebook