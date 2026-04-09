Il padre di una ragazza di 15 anni deceduta durante una trasferta sportiva a Ostia ha dichiarato di aver segnalato un rischio grave prima dell'incidente. La vittima era in viaggio con la squadra e si è verificato un tragico incidente. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze della morte. La famiglia ha confermato di aver avvisato delle possibili criticità prima dell'evento.

Si cerca di fare chiarezza sull’improvviso decesso di Sofia Di Vico, la 15enne originaria di Maddaloni, in provincia di Caserta, morta a Ostia la scorsa settimana dove si trovava per partecipare a un torneo di basket. La sera del 2 aprile la giovane era uscita a cena con la squadra e con il padre all’interno del Camping Village Roma Capitol, struttura che ospitava il gruppo sportivo. Poco dopo aver iniziato a mangiare, si è sentita male. Secondo una prima ricostruzione, la causa sarebbe riconducibile a una grave allergia alle proteine del latte. “L’allergia al lattosio era gravissima e la direzione del camping lo sapeva”, ha dichiarato il padre, Fabio Di Vico, già nel giorno di Pasqua, all’uscita della camera ardente allestita per la figlia, riporta SkyTg24. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morte di Sofia Di Vico, il padre: “Avevo avvisato, il rischio era gravissimo”

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Il padre di Sofia Di Vico portava sempre l’adrenalina: auto-iniettore sequestrato per analisi e test sui cibiL’allergia al lattosio di Sofia Di Vico era “gravissima” e il ristorante della struttura che la ospitava ne era stato informato in anticipo.

Temi più discussi: Non respiro, aiuto: Sofia Di Vico morta a 15 anni dopo la cena. L'autopsia per chiarire le cause del decesso; Addio a Sofia: a Maddaloni i funerali della giocatrice di basket morta a 15 anni dopo una cena; La morte di Sofia, l'allenatore 'Era la nostra campionessa'; Roma, Sofia Di Vico muore a 15 anni dopo una cena di squadra: sospetto choc anafilattico, era allergica al latte.

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La tragica morte di Sofia Di Vico, causata da uno shock anafilattico, ha sollevato interrogativi cruciali sulla gestione delle allergie gravi. Il dottor Alessandro Fiocchi, responsabile dell’Allergologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, spiega come prevenire e - facebook.com facebook

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