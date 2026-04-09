A Campobasso si indaga sulla morte di una persona, con sospetti legati a una presunta sostanza tossica. Il padre della vittima ha dichiarato di essere a posto con la coscienza, affidando le sue parole al legale. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità, che stanno verificando le circostanze del decesso e le eventuali responsabilità. La polizia sta conducendo ulteriori accertamenti per chiarire cosa sia accaduto.

"Aspettiamo che l'autorità giudiziaria ci faccia una comunicazione ufficiale, posso solo dire che l'ultima volta che ho parlato con Di Vita lui era molto addolorato per la tragedia avvenuta, ma allo stesso tempo sereno e tranquillo. Mi ha solo detto di essere a posto con la sua coscienza". Sono le parole dell'avvocato Arturo Messere, legale di Gianni Di Vita, in merito alle indagini sulle due donne, mamma e figlia, morte dopo Natale in Molise., Per tutta la giornata di mercoledì, dalle 10 alle 20 circa, in questura a Campobasso, sia De Vita che la figlia Alice, familiari delle due donne decedute per un sospetto avvelenamento sono stati sentiti come testimoni dagli investigatori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morte a Campobasso per presunta ricina, il padre: "Ho la coscienza a posto"

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