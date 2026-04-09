Sabato 11 aprile 2026 alle 19:30 si gioca la partita tra Monza e Bari. Il Monza arriva da tre pareggi consecutivi, mentre il Frosinone ha superato i brianzoli in classifica e ora si trova al secondo posto, con il Venezia che potrebbe salire direttamente in Serie A. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati, rendendo la sfida particolarmente interessante per entrambe le squadre.

Il Monza ha pareggiato tre volte di fila e così il Frosinone gli ha soffiato il secondo posto in classifica e oggi sarebbero i ciociari andare in direttamente in Serie A assieme al Venezia. Particolarmente tesa è stata la gara pareggiata al “Ceravolo” contro il Catanzaro con tre espulsioni di cui due tra le fila. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monza-Bari (sabato 11 aprile 2026 ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida delicata per entrambe le squadre

Monza-Bari (sabato 11 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Sfida delicata per entrambe le squadreIl Monza ha pareggiato tre volte di fila e così il Frosinone gli ha soffiato il secondo posto in classifica e oggi sarebbero i ciociari andare in...

Monza-Bari (sabato 11 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiIl Monza ha pareggiato tre volte di fila e così il Frosinone gli ha soffiato il secondo posto in classifica e oggi sarebbero i ciociari andare in...