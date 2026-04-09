Sabato 11 aprile 2026 alle 19:30 si gioca Monza-Bari. Il Monza viene da tre pareggi consecutivi, situazione che ha permesso al Frosinone di scalzarli dalla seconda posizione in classifica. Attualmente, il Frosinone e il Venezia sono le squadre più vicine a ottenere la promozione diretta in Serie A. La partita si presenta come un’opportunità importante per entrambe le formazioni di migliorare la propria posizione.

Il Monza ha pareggiato tre volte di fila e così il Frosinone gli ha soffiato il secondo posto in classifica e oggi sarebbero i ciociari andare in direttamente in Serie A assieme al Venezia. Particolarmente tesa è stata la gara pareggiata al “Ceravolo” contro il Catanzaro con tre espulsioni di cui due tra le fila. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monza-Bari (sabato 11 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

Carrarese-Monza (sabato 21 febbraio 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiLa Carrarese prova a rialzare la testa dopo gli ultimi risultati deludenti ma l’avversario del prossimo turno è tra i più ostici ed è il Monza.

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Serie B, viabilità Monza-Bari: strade chiuse e divieti intorno all'U-Power StadiumIl comune di Monza ha emesso un'ordinanza in merito alla viabilità, intorno all'U-Power Stadium, del match di Serie B tra Monza e Bari, in programma sabato alle ore 19:30 e valido per la 34^ giornata. monza-news.it

Pronostico Monza vs Bari – 11 Aprile 2026La sfida di Serie B tra Monza e Bari, in programma il 11 Aprile 2026 alle 19:30 allo stadio Brianteo, promette equilibrio tecnico e intensità. Entrambe le ... news-sports.it

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