Sabato 11 aprile 2026 alle 19:30 si gioca Monza-Bari, una partita che si preannuncia importante per entrambe le squadre. Il Monza, dopo tre pareggi consecutivi, si trova in una situazione complicata in classifica, mentre il Bari cerca di consolidare la sua posizione in vista di eventuali passi avanti. Il pareggio del Monza ha permesso al Frosinone di sorpassarlo e di mettere pressione sulla zona alta della classifica, dove anche il Venezia è coinvolto.

Il Monza ha pareggiato tre volte di fila e così il Frosinone gli ha soffiato il secondo posto in classifica e oggi sarebbero i ciociari andare in direttamente in Serie A assieme al Venezia. Particolarmente tesa è stata la gara pareggiata al “Ceravolo” contro il Catanzaro con tre espulsioni di cui due tra le fila. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monza-Bari (sabato 11 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Sfida delicata per entrambe le squadre

Monza-Bari (sabato 11 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiIl Monza ha pareggiato tre volte di fila e così il Frosinone gli ha soffiato il secondo posto in classifica e oggi sarebbero i ciociari andare in...

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I possibili undici di brianzoli e pugliesi, ecco tutti i dettagliSabato 11 aprile, alle 19.30, si disputerà, presso lo stadio 'U-Power', il match Monza-Bari, sfida valida per la 34^ giornata di Serie B 2025-26. Monza-Bari, l'arbitro della sfida Monza-Bari sarà dire ... monza-news.it

Monza, in campo per la vittoria: chi giocherà contro il Bari? Le ultimissime a Binario SportNell’ultima gara contro il Catanzaro al Ceravolo, i biancorossi hanno ottenuto il pareggio in extremis con il rigore di Pessina. Il Monza tornerà tra le mura di casa nel match contro il Bari, scontro ... monza-news.it

MONZA-BARI: 1.060 I TIFOSI BIANCOROSSI A MONZA Saranno 1.060 i sostenitori biancorossi che domani sera alle 19.30, occuperanno il settore ospiti dell’U-Power Stadium di Monza. #radiobari - facebook.com facebook

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