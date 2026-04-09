Mercoledì 8 aprile, nel primo pomeriggio, durante un controllo nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno, le forze dell’ordine hanno trovato un casolare utilizzato come deposito di droga. All’interno sono stati sequestrati circa 30 chili di marijuana. L’operazione ha portato al sequestro e alla scoperta di un grosso quantitativo di sostanze illegali. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle persone coinvolte.

Un controllo effettuato mercoledì 8 aprile nel primo pomeriggio ha portato alla scoperta di un deposito di droga nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno. All’interno di un casolare abbandonato, la polizia locale ha rinvenuto 30 chili di marijuana che venivano lasciati lì per il processo di essiccazione. L’operazione sul territorio e il sequestro della sostanza. L’intervento è stato condotto dalla squadra della polizia locale guidata dalla comandante Susanna Pisanò, insieme all’agente Igor Jaksic e all’assistente scelto Fabrizio Michele. Una volta raggiunto il fabbricato isolato, gli operatori hanno proceduto con un narcotest immediato, che ha confermato la natura stupefacente del materiale recuperato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montopoli, raid nel casolare: sequestrati 30 chili di marijuana

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