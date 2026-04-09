Un rappresentante regionale ha sottolineato l'importanza di far collaborare sempre di più i settori dell'economia e della salute, soprattutto quando si tratta di garantire un accesso rapido e universale alle cure. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di politiche e strategie per migliorare i processi di innovazione e distribuzione delle risorse sanitarie. La questione riguarda sia le modalità di finanziamento sia l'efficienza dei servizi sanitari pubblici.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "Economia e salute devono dialogare sempre di più, specialmente nell'ambito dei sistemi di accesso universale alle cure. È necessario trovare un equilibrio che permetta un accesso precoce e veloce all'innovazione, portando nel nostro Paese investimenti sulla ricerca tramite logiche di reshoring internazionale. Il settore vanta numeri da capogiro nell'economia italiana: per questo motivo, le imprese vanno garantite e tutelate non solo dal punto di vista della salute, ma anche sotto il profilo industriale". Lo ha detto Emanuele Monti, presidente della commissione Welfare della Regione Lombardia e consigliere Aifa Agenzia italiana del farmaco, intervenendo all'incontro dedicato all'innovazione in ambito sanitario ‘Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction', promosso a Roma da Gsk e Adnkronos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Monti (Lombardia): "Integrare economia e salute per accesso rapido all'innovazione"

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