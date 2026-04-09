Montemiletto ricorda Enrico Percesepe

Sabato 11 aprile, nel comune di Montemiletto, si terrà una cerimonia in memoria di Enrico Percesepe, medico e membro attivo della comunità. Alle ore 11, nella Chiesa di Sant'Anna, si svolgerà una Santa Messa commemorativa in sua memoria. La giornata vedrà la partecipazione di cittadini e familiari per ricordare la vita e l’impegno di Percesepe.