Montemiletto ricorda Enrico Percesepe
Sabato 11 aprile, nel comune di Montemiletto, si terrà una cerimonia in memoria di Enrico Percesepe, medico e membro attivo della comunità. Alle ore 11, nella Chiesa di Sant'Anna, si svolgerà una Santa Messa commemorativa in sua memoria. La giornata vedrà la partecipazione di cittadini e familiari per ricordare la vita e l’impegno di Percesepe.
Sabato 11 aprile, medico, galantuomo e uomo di comunità.Alle ore 11 si svolgerà la Santa Messa commemorativa nella Chiesa di Sant'Anna. A seguire, nel chiostro del Comune, un brindisi alla sua memoria. Occasione per la comunità di riunirsi per custodirne. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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