Montecorice auto finisce in un burrone in località Capitello | quattro persone coinvolte

A Montecorice, in località Capitello, un’auto è finita in un burrone durante un incidente stradale. Quattro persone erano a bordo del veicolo al momento dell’accaduto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di recupero.

Incidente stradale a Montecorice, in località Capitello, dove un’auto è finita in un burrone per cause ancora in corso di accertamento. L’intervento dei soccorsi è apparso sin da subito particolarmente complesso. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con un imponente dispositivo di emergenza che coinvolge più squadre di terra e unità specializzate. I soccorsi in campo. Secondo le prime informazioni, sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania e Agropoli, insieme ai soccorritori speleo alpino fluviali, al soccorso aereo, all’elicottero e a diversi mezzi speciali. L’auto sarebbe precipitata in un’area particolarmente difficile da raggiungere, rendendo necessaria un’operazione di recupero delicata e coordinata. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Montecorice, auto finisce in un burrone in località Capitello: quattro persone coinvolte Grave incidente stradale a Montecorice: auto precipita a Punta Capitello: 4 persone recuperate viveMomenti di forte apprensione a Montecorice, dove si è verificato un grave incidente stradale nell’area del parco di Punta Capitello. Grave incidente stradale a Montecorice: auto con 4 persone precipita a Punta Capitello, attivato l?elisoccorsoMomenti di forte apprensione a Montecorice, dove si è verificato un grave incidente stradale nell’area del parco di Punta Capitello. Grave incidente stradale a Montecorice: auto precipita a Punta Capitello, attivato l’elisoccorsoMomenti di forte apprensione a Montecorice, dove si è verificato un grave incidente stradale nell’area del parco di Punta Capitello. Per ... msn.com Auto nel burrone dopo urto con furgone, quattro feriti nel SalernitanoQuattro feriti, nessuno in pericolo di vita, in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Via del Mare, a Montecorice, nel Salernitano. Coinvolti un'auto, una Renault Scenic, e un furgone Ni ... ansa.it