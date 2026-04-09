Venerdì si disputeranno i quarti di finale nel torneo di Montecarlo, con diverse partite in programma durante la giornata. Dopo l’incontro tra Fonseca e Zverev alle 11, sarà la volta di Jannik Sinner, che affronterà il canadese Auger-Aliassime. Le partite si svolgeranno nel rispetto del calendario stabilito, offrendo agli appassionati di tennis un’altra giornata di match di alto livello.

Tempo di quarti di finale al Montecarlo Rolex Masters, primo torneo 1000 su terra rossa della stagione. Domani, una classica dei Masters da una settimana, ci saranno tutti e quattro gli incontri, uno dietro l’altro, sul Court Rainier III. Il più importante del Principato di Monaco che, per il settimo anno di fila (nel 2020 non si giocò a causa del Covid), vedrà almeno un italiano tra gli otto protagonisti. E sarà, per la quarta volta dopo il 2022, 2023 e 2024, quando batté Musetti, Jannik Sinner. Il n.2 del mondo, che in caso di vittoria del torneo tornerà in vetta alla classifica Atp, giocherà il secondo match del programma che inizia alle 11 (Fonseca-Zverev), quindi attorno alle 13. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Montecarlo, venerdì i quarti di finale. Ecco quando giocherà Sinner

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