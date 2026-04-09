Montecarlo Sinner batte Machac e vola ai quarti | Ho lottato fino in fondo

Nel torneo Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha sconfitto Tomas Machac negli ottavi di finale, conquistando così l'accesso ai quarti di finale. La partita si è giocata giovedì 9 aprile e ha visto il tennista italiano impegnato in una sfida intensa, terminata con la vittoria che lo porta avanti nel torneo. La vittoria permette a Sinner di proseguire la corsa nel prestigioso evento del Principato.

Montecarlo, 9 aprile 2026 – Jannik Sinner batte Tomas Machac agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, oggi giovedì 9 aprile, e vola ai quarti di finale del torneo del Principato. L’azzurro chiude la pratica contro il ceco in tre set, con il punteggio di 6-1 6-7 6-3, faticando più del previsto in due ore e un minuto. Un match portato a casa anche con un po’ di stanchezza (in seguito a un time-out medico) e dopo qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale, perso al tie-break. Domani Jannik affronterà ai quarti Felix Auger-Aliassime. Sinner: “Alcaraz? Non penso al ranking e al numero 1, la classifica è secondaria”. Alcaraz si smarca dalla corsa per il numero 1? Fa parte un po’ del gioco. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Tennis, #Sinner ai quarti di #Montecarlo Soffre ma vince Jannik Sinner, che supera Tomas Machac e raggiunge i quarti di finale al Masters di Montecarlo dove affronterà Auger-Aliassime. x.com