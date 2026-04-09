Montecarlo Berrettini perde con Fonseca | l’Azzurro eliminato agli ottavi di finale

Durante il torneo Masters 1000 di Montecarlo, Matteo Berrettini è stato eliminato agli ottavi di finale da Joao Fonseca. La partita si è conclusa nel corso della giornata di giovedì 9 aprile, con la sconfitta dell’atleta italiano. L'incontro si è giocato sul campo principale del torneo e ha visto Fonseca prevalere sull’avversario in due set. Questa sconfitta ha concluso il percorso di Berrettini nella competizione.

Montecarlo, 9 aprile 2026 – Matteo Berrettini eliminato da Joao Fonseca agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, oggi giovedì 9 aprile. L’azzurro, numero 90 al mondo, cede in due set contro il brasiliano in poco più di un’ora e un quarto di gioco, con il punteggio di 6-3 6-2. Partita convincente del brasiliano, numero 40 del ranking, entrato in campo concentrato fin dal primo game e bravo a sfruttare i passaggi a vuoto dell’azzurro. (Fonte Adnkronos) Foto Fitp Tennis – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Monte-Carlo, Berrettini eliminato agli ottavi: Fonseca vince in due set Leggi anche: Montecarlo, oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi – Il match in diretta Temi più discussi: Come si distrugge una racchetta: la 'lezione' di Daniil Medvedev. VIDEO; Medvedev perde la calma, ma il pubblico accompagna con gli olé; Tennis, Montecarlo: Berrettini travolge Medvedev con un doppio 6-0, il russo perde la testa; Medvedev distrugge la racchetta contro Berrettini: il pubblico lo fischia. Berrettini eliminato a Montecarlo: vince Fonseca in due set a senso unicoL'azzurro affronta il giovane tennista brasiliano per centrare un posto nei quarti nel torneo del Principato: tutti gli aggiornamenti ... corrieredellosport.it ATP Montecarlo: Berrettini cede il passo in due set a un brillante FonsecaFonseca gioca una partita ordinata e lascia cinque game a Berrettini, abbandonato dal servizio. Primo quarto di finale 1000 per il brasiliano ... ubitennis.com Sinner-Machac a Montecarlo, Jannik adesso in campo a caccia dei quarti - facebook.com facebook #Berrettini e la battuta che fa impazzire Montecarlo: "Servo come mio padre". Il tutto davanti al papà... x.com