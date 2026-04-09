A Montecarlo si disputano oggi gli ottavi di finale di un torneo di tennis, con Matteo Berrettini che affronta Fonseca e Jannik Sinner che sfida Machac. Dopo le prime sfide del mattino, si attende anche l’estrazione del match contro Alcaraz, previsto in un secondo momento. La giornata si svolge con il pubblico presente sulle tribune, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo per le partite decisive.

A Montecarlo si entra nel vivo. Oggi, 9 aprile, è il giorno degli ottavi di finale, con l’Italia ancora protagonista, già a partire dal mattino. La sfida più dura infatti spetta a Matteo Berrettini, adesso in campo contro il nuovo astro nascente del tennis mondiale, Joao Fonseca. Poco dopo toccherà anche Jannik Sinner contro Tomas Machac: in palio ci sono i quarti del primo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa. Atp Montecarlo: gli italiani in campo oggi. Il primo tra gli italiani a scendere in campo oggi è Matteo Berrettini, che apre il programma del “Court des Princes” (il campo numero 1) contro Joao Fonseca alle ore 11. Sinner invece scende in campo nel secondo match del centrale, dopo il primo che vede di fronte Zizou Bergs e Alexander Zverev, bravo a battere in rimonta Garin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Montecarlo, Berrettini adesso in campo contro Fonseca. Poi tocca Sinner: sfida Machac e aspetta Alcaraz

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