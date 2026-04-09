Montecarlo Alcaraz beffa Etcheverry con un lob altissimo

Nel match degli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, Carlos Alcaraz ha battuto Tomás Martín Etcheverry in tre set, con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Durante il secondo set, Alcaraz ha realizzato un lob molto alto e preciso, che ha superato l’avversario e ha contribuito alla vittoria. Il confronto si è svolto su un campo in terra battuta e ha avuto una durata di circa due ore.

Il punto più bello della vittoria in tre set (6-1 4-6 6-3) di Carlos Alcaraz contro Tomás Martín Etcheverry negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: un lob con traiettoria altissima che scavalca l'argentino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Montecarlo, Alcaraz beffa Etcheverry con un lob altissimo Carlos Alcaraz lascia un set ad Etcheverry e resta in campo più di Sinner per accedere ai quarti a MontecarloProsegue, in un certo senso a braccetto, il percorso di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Alcaraz, lob inspiegabile contro Korda: è il punto del torneo?Nella sua sconfitta contro Sebastian Korda, Carlos Alcaraz regala comunque uno dei punti più spettacolari (se non il più spettacolare) del Masters... Si parla di: ATP Montecarlo 2026, ottavi: preview Alcaraz-Etcheverry. ATP Montecarlo: Alcaraz generoso come Sinner, lascia un set ad Etcheverry ma va ai quartiTennis - ATP | Carlos si complica la vita come Jannik dopo un primo set dominato: tanti vincenti e tanti errori, ma alla fine piega l'argentino e raggiunge Bublik ai quarti ... ubitennis.com Montecarlo, Alcaraz fatica come Sinner: rischia contro Etcheverry ma si salva. Berrettini/Vavassori eliminatiGiornata complicata per i dominatori del circuito maschile. Dopo Jannik Sinner anche Carlos Alcaraz ha dovuto faticare parecchio per approdare ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, riusc ... sport.virgilio.it