A Monte Carlo, nota come la “piccola Italia”, il torneo di tennis si svolge durante il giorno, con le partite che si tengono esclusivamente in orari diurne. I tennisti, invece di allenarsi o giocare di sera, tornano nelle loro residenze e si rilassano in ambienti di lusso. La località è considerata un punto di riferimento per gli appassionati di tennis, grazie alle sue caratteristiche di bellezza e tradizione sportiva.

E’ proprio il paradiso del tennis, Monte Carlo. Il torneo più bello per tutti, ma soprattutto per i giocatori. Un posto magico, come lo descrive L’Equipe. Con una “atmosfera da piccola Italia” “in un contesto socialmente eterogeneo”. Un posto nel quale “accanto alla famiglia reale e ai Vip che hanno i loro posti riservati, i tifosi italiani accorrono numerosi, portando con sé il loro fascino amichevole e disinvolto, dove i privilegiati si mescolano con gli appassionati di tennis e gli amanti del sole”. E come mai i tennisti lo adorano questo torneo? Beh, perché si sentono a casa. E non solo. “I detrattori – scrive L’Equipe – diranno che... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Monte Carlo, la “piccola Italia” paradiso dei tennisti: non giocano di sera, sono a casa coccolati nel lusso

Monte-Carlo: l'arte del lusso più discreto Nel cuore del Mediterraneo, tra mare e montagne, Monte-Carlo rappresenta da oltre un secolo un simbolo universale di eleganza e fascino.

Quando si giocano le semifinali a Miami: sera o notte per l’Italia, la guida tv e streamingLe semifinali del Masters 1000 di Miami si disputeranno venerdì 27 marzo: la prima si giocherà alle ore 20.

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MONTE-CARLO: OUT BERRETTINI Si ferma agli ottavi la corsa di Matteo Berrettini che cade sotto i colpi di un Joao Fonseca in stato di grazia. Il brasiliano si impone con il punteggio di 6-3, 6-2 dimostrando una solidità incredibile per la sua età e spegnen - facebook.com facebook

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