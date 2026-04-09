Monselice al via l' allargamento di una curva in via Solana lungo la SP73

La Provincia ha dato il via libera al progetto di allargamento di una curva lungo la Strada Provinciale 73 in via Solana, nel comune di Monselice. È stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione, relativo a un intervento lungo il tratto al chilometro 2+790. L'intervento riguarda la modifica della carreggiata in corrispondenza di questa curva, situata sulla principale arteria di collegamento nella zona.

La Provincia ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l’allargamento di una curva lungo la Strada Provinciale 73 “Via Solana”, al chilometro 2+790, nel comune di Monselice. L’intervento è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 e prevede un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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