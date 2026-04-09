Monreale esumazioni ordinarie 2026 | scadono i termini delle inumazioni in campo comune avviso ai familiari

Il Comune di Monreale ha annunciato che nel 2026 scadranno i termini per le inumazioni effettuate nel campo comune. L'avviso è rivolto ai familiari e riguarda le sepolture ordinarie che si trovano in questa area. La comunicazione specifica che si tratta di esumazioni ordinarie, senza indicare eventuali procedure o altri dettagli. La data esatta di scadenza non è stata specificata nell'annuncio.

MONREALE – Il Comune di Monreale comunica alla cittadinanza che, nel corso del 2026, giungeranno a scadenza i termini previsti per le inumazioni in campo comune. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di polizia mortuaria, verranno pertanto avviate le operazioni di esumazione ordinaria. Le operazioni riguarderanno i defunti per i quali è scaduto il periodo di inumazione in fossa. Si ricorda che, per questa tipologia di sepoltura, la legge non prevede la possibilità di prorogare l’utilizzo dello spazio. Laddove i familiari risultino reperibili, il Comune provvederà a inviare una comunicazione formale con la data fissata per l’operazione, con un preavviso minimo di 10 giorni. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, esumazioni ordinarie 2026: scadono i termini delle inumazioni in campo comune, avviso ai familiari Leggi anche: Hockey Milano, oggi scadono i termini per l’Alps League Servizio di supporto alle famiglie con educatori familiari: avviso pubblico del ComuneI richiedenti devono presentare la domanda, a pena di esclusione, entro le ore 12.