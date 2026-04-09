Monk Jazz Club Rino Cirinnà suona le sue Schetches of Islands

Venerdì 10 aprile alle 21.30 e sabato 11 aprile alle 19 e alle 21.30, il Monk Jazz Club di Palazzo Scammacca del Murgo ospiterà il sassofonista soprano Rino Cirinnà, originario di Siracusa. L’artista si esibirà con il quartetto composto da Seby Burgio al pianoforte, Marco Zenini al basso elettrico e Francesco De Rubeis alla batteria. La performance prevede l’esecuzione delle sue composizioni intitolate

Venerdì 10, alle 21.30, e sabato 11 aprile, alle 19 ed alle 21.30, torna sul palco del Monk Jazzclub di Palazzo Scammacca del Murgo, il sassofonista soprano siracusano Rino Cirinnà, in quartetto con Seby Burgio al pianoforte, Marco Zenini al basso elettrico e Francesco De Rubeis alla batteria. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it “Sketches of islands”, al Monk il racconto musicale delle isole del Mediterraneo di Rino CirinnàLa prima tranche invernale-primaverile della decima stagione concertistica del Monk Jazz Club di Catania - il più importante jazz club della Sicilia... Leggi anche: Al Monk Jazz Club lirismo e swing col Max Ionata 4et Temi più discussi: Monk Jazz Club, ad aprile Schetches of Islands di Rino Cirinnà e il Nico Gori 4et; si chiude la prima tranche invernale-primaverile della decima stagione concertistica del Monk Jazz Club di Catania; in calendario il 10 e l'11 aprile Archivi; Con i tre live del progetto Schetches of Islands del sassofonista siracusano Rino Cirinnà - in quartetto con Seby Burgio al pianoforte Archivi. Sketches of Islands, al Monk Jazz Club di Catania il Mediterraneo in musica di Rino CirinnàLa prima tranche invernale-primaverile della decima stagione concertistica del Monk Jazz Club di Catania – il più importante jazz club della Sicilia orientale creato nel 2017 dai soci dell’associazion ... blogsicilia.it Monk Jazz Club di Catania, tornano i jazz lab con gli allievi del ConservatorioTerzo appuntamento al Monk Jazz Club di Catania con le Lab Session, gli appuntamenti di musica d’insieme e improvvisazione collettiva. Venerdì 16 maggio, a partire dalle ore 21, Dopo il successo ... blogsicilia.it È dedicato a Thelonious Monk, uno degli artisti più rivoluzionari della storia del jazz, il concerto previsto oggi alle 21,30 a Palazzo Ferrero, al Piazzo. Sul palco del Biella Jazz Club salirà ... - facebook.com facebook