Monica Setta ha attaccato i sostenitori di Zeudi Di Palma attraverso un commento su X, in seguito a una sua apparizione televisiva. La conduttrice di Storie al bivio weekend ha espresso delle critiche riguardo alla partecipazione dell’ex gieffina a un programma televisivo. La sua presa di posizione ha scatenato una reazione tra i fan di Di Palma, dando il via a una discussione acceso sui social.

Non si ferma la bagarre tra Monica Setta ed i fans di Zeudi Di Palma. Tutto è iniziato quando la conduttrice di Storie al bivio weekend ha pubblicato un commento su X dove ha criticato l'ospitata dell'ex gieffina a Belve. La donna ha scritto: "Forse devo rivederla, ma per adesso Zeudi è un grande no“. La critica non è passata inosservata ai sostenitori dell'ex miss Italia che hanno iniziato ad attaccare il volto televisivo con epiteti irripetibili. Anche la madre di Zeudi Di Palma ha preso le difese della figlia, arrivando ad usare parole fortissime nei confronti di Monica Setta. La donna rispondendo al commento della conduttrice di Storie al bivio weekend ha scritto: "Non è mia consuetudine rispondere, ma desidero farlo con lei: in passato mia figlia è stata sua ospite. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Monica Setta denuncia i fans di Zeudi Di Palma: cos’è accaduto

La madre di Zeudi Di Palma contro Monica Setta: “Nutre disprezzo e odio”, l’accadutoLo scorso 7 aprile è andata in onda sui teleschermi di Rai 2 la prima puntata della nuova edizione di Belve, il programma condotto da Francesca...

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Temi più discussi: Monica Setta risponde alla madre di Zeudi e alle accuse dei fan: Questo è fanatismo; Valeria Marini: Di notte scrivo a Pedro Sanchez, è il mio uomo ideale. Poi altre rivelazioni spiazzanti su Alberto Sordi e Flavio Briatore; Eva Henger denuncia la truffa: Un uomo convinto di essere il mio fidanzato mi versava soldi ogni giorno; Divorzio imminente per Wanda Nara e Mauro Icardi, spunta la data.

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Magari è da rivedere ma Zeudi Di Palma è un grande NO. " Monica Setta non ci gira intorno e, dopo l’ultima puntata di Belve, ha pubblicamente espresso il suo pensiero su Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello. Il suo commento, secco e senza - facebook.com facebook

La mamma di Zeudi attacca Monica Setta. Ma la vera gaffe è l’ex gieffina che non sa cosa indica l’acronimo LGBTQIA+ — x.com