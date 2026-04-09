Mondiali Abodi sull’ipotesi ripescaggio | Mi sembra veramente difficile Non me lo auguro neanche

Da internews24.com 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dello Sport ha commentato la possibilità di un ripescaggio dell’Italia ai Mondiali, definendola molto improbabile. Ha aggiunto di non desiderare nemmeno che questa eventualità si concretizzi. La questione ha attirato l’attenzione dopo alcune speculazioni riguardanti la partecipazione della nazionale italiana alla competizione internazionale. La sua dichiarazione si inserisce in un clima di incertezza sulla qualificazione della squadra azzurra.

di Stefano Cori Mondiali, ipotesi ripescaggio per l’Italia? Il Ministro dello Sport Andrea Abodi si è espresso sulla questione. Il  Ministro dello Sport,  Andrea Abodi, ha commentato  la possibilità del ripescaggio dell’Italia ai Mondiali, dopo l’eliminazione ai playoff per mano della  Bosnia. Durante la presentazione dell’iniziativa  Sport Missione Comune, Abodi ha rilasciato alcune dichiarazioni: NON ME LO AUGURO  « È una questione continentale, mi sembra veramente difficile che possa esserci qualche problema, a meno che non sorga in Europa, e che possa essere ripescata in Europa. Da altri continenti non possono arrivare novità? Non credo e non me lo auguro neanche ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mondiali, Abodi sull’ipotesi ripescaggio: «Mi sembra veramente difficile. Non me lo auguro neanche»

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