Dopo la sconfitta contro la Bosnia, l’Italia si trova di fronte alla possibilità di un ripescaggio per i Mondiali 2026. La questione è al centro di discussioni tra le autorità sportive, con una decisione prevista nei prossimi mesi. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali sui tempi o sui soggetti coinvolti nel processo, che riguarda la partecipazione della Nazionale alla fase finale del torneo.

La Nazionale, dopo la sconfitta contro la Bosnia e la conseguente terza eliminazione di fila dal Mondiale, spera in un'ultima possibilità: il ripescaggio in caso di forfait dell'Iran, ma le possibilità restano basse L’Italia può ancora sperare nelMondiale 2026?Dopo la sconfitta nel playoff contro la Bosnia, gli azzurri guardano a una possibilità estrema:il ripescaggio deciso dalla FIFAin caso di forfait dell’Iran. L’ipotesi nasce dal contesto geopolitico legato alla guerra con gli Stati Uniti, che ospiteranno il torneo insieme a Canada e Messico. Se l’Iran dovesse rinunciare,laFIFAavrebbe piena discrezionalità nella scelta della squadra sostitutiva, come previsto dall’articolo 6. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mondiali 2026, l’Italia e il ripescaggio: chi se ne occupa e quando arriverà la decisione

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Italia, spiraglio Mondiali: chi decide sul ripescaggio e quando può arrivare la svoltaDopo l’eliminazione nella finale playoff contro la Bosnia, l’Italia resta appesa a uno scenario estremo per rientrare ai Mondiali 2026.

Italia al Mondiale 2026: possibile ripescaggio Cosa succede se l’Iran si ritira

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