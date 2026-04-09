Lorenzo Musetti ha perso in due set nel suo rientro dopo l’infortunio contro il giocatore più atteso del torneo, considerato il suo idolo locale. La partita si è conclusa con un risultato che lascia poche possibilità di interpretazione, mentre l’allenatore ha commentato che questa sconfitta potrebbe portare benefici in futuro, invitando comunque a non lasciarsi sopraffare dalla negatività.

La sconfitta in due set di Lorenzo Musetti al rientro dall’infortunio contro l’idolo locale Valentin Vacherot nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026 ha rappresentato il tema principale dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Abbiamo imparato negli ultimi due anni della carriera di Musetti che queste sconfitte fastidiose e dolorose portano dei dividendi più avanti. Quando lui rientra da un infortunio fa fatica a carburare, per una serie di motivi legati al suo gioco e al suo modo di essere, però poi ci ha insegnato almeno negli ultimi 18 mesi che queste sconfitte tendenzialmente tornano poi con gli interessi in risultati più avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “La sconfitta di Musetti pagherà i dividendi più avanti, però non può farsi prendere dalla negatività”

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