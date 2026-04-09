L’assessore Angelo Eliantonio ha dichiarato che non ci sarà più spazio per discussioni sul progetto di banchinamento al Molo Clementino di Ancona, affermando che la decisione finale spetta al Ministero competente. La sua posizione sembra chiudere qualsiasi possibilità di ulteriori approfondimenti o accordi tra le parti coinvolte. La questione riguarda il futuro dell’area portuale e le modalità di intervento sul molo.

L’assessore Angelo Eliantonio ha tracciato una linea netta sulla questione del banchinamento presso il Molo Clementino ad Ancona, sostenendo che ogni ulteriore confronto sia ormai superato dal tempo. La documentazione necessaria è già nelle mani del Ministero e la decisione finale spetta ora esclusivamente agli organi tecnici centrali, confermando la linea seguita dalla Giunta Silvetti fin dall’inizio del mandato. Il dibattito interno al partito di Fratelli d’Italia si è acceso con una divergenza di visioni che ha portato a una riprogrammazione degli incontri politici. Mentre l’assessore Eliantonio ha espresso perplessità sulla necessità di... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molo Clementino: Eliantonio dice basta, la decisione è al Ministero

Angelo Eliantonio sul banchinamento del Molo Clementino: «Il rispetto delle linee di mandato è l'unica rotta da seguire»ANCONA – L’assessore Angelo Eliantonio è il primo esponente di Fratelli D’Italia a rompere gli indugi e a dichiarare apertamente che una nuova...

"Molo Clementino, basta ambiguità. La Regione ora dica da che parte sta""Basta ambiguità: la Regione deve decidere da che parte stare sul progetto dell’hub crocieristico per meganavi al porto storico di Ancona".

Temi più discussi: Molo Clementino, quando Fdi votò sì insieme al centrosinistra; Molo Clementino, caos centrodestra ad Ancona: corsa a blindare Silvetti ma FdI non dà l’appoggio; Divisi dal Molo Clementino. Trequarti della Giunta sta con il no del sindaco; Molo, è la resa dei conti, duello Ciccioli-Silvetti. Ne resterà soltanto uno.

Molo Clementino, fine della discussione. Carlo Ciccioli e altri di FdI: «Ci sono nuove opportunità come la Penisola»I vertici provinciali e locali di Fratelli D'Italia, assieme agli assessori e ai consiglieri comunali del Comune di Ancona del partito, smentiscono spaccature col resto della maggioranza e affermano c ... anconatoday.it

Banchinamento del Molo Clementino, per il M5s «il porto deve essere una risorsa. Non un problema imposto dall’alto»Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona si inserisce nel dibattito sul possibile hub per le grandi navi da crociera dicendo la sua ... anconatoday.it

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