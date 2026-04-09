Molise sotto la pioggia | interrogazione shock per le infrastrutture

Un deputato ha presentato un’interrogazione urgente alla Camera per chiedere spiegazioni al Governo dopo i recenti fenomeni meteorologici che hanno interessato il Molise. La regione ha subito interruzioni di collegamenti autostradali e ferroviari a causa della pioggia intensa. L’istanza mira a chiarire le cause dei disagi e le eventuali misure adottate per gestire le conseguenze delle condizioni atmosferiche avverse.

Il deputato Lancellotta ha presentato un'istanza urgente presso l'Aula della Camera per ottenere chiarimenti dal Governo in seguito ai gravi fenomeni meteorologici che hanno colpito il Molise, provocando l'interruzione di collegamenti autostradali e ferroviari. La richiesta punta a definire lo stato delle infrastrutture e le strategie per la gestione del rischio idrogeologico nella regione. L'urgenza di un monitoraggio sulle reti viarie e ferroviarie La situazione climatica estrema che sta inter . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise sotto la pioggia: interrogazione shock per le infrastrutture Leggi anche: Maltempo, crolla ponte tra Abruzzo e Molise. L’Italia sotto neve e pioggia La pioggia aiuta il Lago Trasimeno. Ma ora servono le infrastruttureCastiglione del Lago, 22 febbraio 2026 – Le piogge delle ultime settimane concedono un piccolo quanto prezioso respiro al Lago Trasimeno. Temi più discussi: Settimana Santa sotto la pioggia: il maltempo insiste sul Molise; Meteo estremo: Abruzzo e Molise, in tre giorni tutta la Pioggia di 6 mesi e ora il pericolo arriva dalla Neve; Maltempo, in Molise crolla ponte sul Trigno. Un'auto coinvolta, si cerca un disperso; Molise in ginocchio per la pioggia: rischio esondazione diga del Liscione, evacuata zona industriale a Termoli. Molise in ginocchio per la pioggia: rischio esondazione diga del Liscione, evacuata zona industriale a TermoliSituazione critica per le forti piogge: evacuata area industriale, chiusa l'A14 a Termoli, allarme per l'invaso del Liscione ... ilfattoquotidiano.it Molise isolato e scuole chiuse a Campobasso: la frana di Petacciato (lunga 4 km) deforma i binari e spacca l’Italia in dueEmergenza in Molise per la frana di Petacciato: A14 chiusa, treni sospesi tra Vasto e Termoli e scuole chiuse. Tempi lunghi per il ripristino. greenme.it : Nuovi smottamenti colpiscono il Molise: evacuate 50 persone a Salcito, mentre a Capracotta la frana sulla provinciale 87 minaccia abitazioni e resta sotto costante monitoraggio. - facebook.com facebook