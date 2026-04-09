Molise sotto la pioggia | interrogazione shock per le infrastrutture

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un deputato ha presentato un’interrogazione urgente alla Camera per chiedere spiegazioni al Governo dopo i recenti fenomeni meteorologici che hanno interessato il Molise. La regione ha subito interruzioni di collegamenti autostradali e ferroviari a causa della pioggia intensa. L’istanza mira a chiarire le cause dei disagi e le eventuali misure adottate per gestire le conseguenze delle condizioni atmosferiche avverse.

Il deputato Lancellotta ha presentato un'istanza urgente presso l'Aula della Camera per ottenere chiarimenti dal Governo in seguito ai gravi fenomeni meteorologici che hanno colpito il Molise, provocando l'interruzione di collegamenti autostradali e ferroviari. La richiesta punta a definire lo stato delle infrastrutture e le strategie per la gestione del rischio idrogeologico nella regione. L'urgenza di un monitoraggio sulle reti viarie e ferroviarie La situazione climatica estrema che sta inter . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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