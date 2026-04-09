Una nuova installazione multimediale è stata inaugurata, composta da dieci postazioni interattive che permettono ai visitatori di esplorare e modificare contenuti relativi alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo. Ogni stazione offre la possibilità di approfondire diversi aspetti di queste problematiche attraverso contenuti visivi, sonori e testuali. L’obiettivo è fornire un’esperienza diretta per comprendere meglio il fenomeno e le sue implicazioni.

Un’installazione multimediale interattiva composta da dieci stazioni attraverso le quali il pubblico può esplorare, modificare e creare contenuti, per conoscere e approfondire il fenomeno della tratta di esseri umani e il grave sfruttamento lavorativo. Parliamo di ‘Workers – Storie di ordinario sfruttamento’, che da giovedì a sabato sarà ospitata nella Sala Polveri della Mole Vanvitelliana di Ancona. L’opera, prodotta dalla Compagnia FavolaFolle e da Lule Onlus, è pensata per sensibilizzare il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro. Un’esperienza immersiva, in cui i visitatori, accompagnati dagli operatori antitratta... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mole, un’installazione multimediale sul grave sfruttamento lavorativo

Piazza Italia in amministrazione giudiziaria per “sfruttamento lavorativo”Si è avviato l’iter dell’amministrazione giudiziaria per Piazza Italia, il brand di abbigliamento gestito dalla società per azioni che ha sede a Nola...

Tratta e sfruttamento lavorativo. Il Bachelet accende i riflettoriSensibilizzare gli studenti sul tema della tratta e dello sfruttamento lavorativo: ha questo intento la mostra fotografica “Si tratta di...

Chef Triu Minh Returns Home to Renovate an Old House | Leaving the City Life

Temi più discussi: Mole, un’installazione multimediale sul grave sfruttamento lavorativo; Storie di sfruttamento lavorativo, un'installazione multimediale ad Ancona; Alla Mole la mostra Workers – Storie di ordinario sfruttamento per sensibilizzare sul tema dello sfruttamento lavorativo.

Mole, un’installazione multimediale sul grave sfruttamento lavorativoUn’installazione multimediale interattiva composta da dieci stazioni attraverso le quali il pubblico può esplorare, modificare e creare contenuti, per ... ilrestodelcarlino.it

Storie di sfruttamento lavorativo, un'installazione multimediale ad AnconaStorie di sfruttamento lavorativo raccontate attraverso dieci stazioni multimediali interattive: da mercoledì 9 a venerdì 11 aprile l'installazione Workers - Storie di ordinario sfruttamento sarà vi ... ansa.it

19 luglio 2026 Santa Maria delle mole Roma Ciampino. nel contesto talent show di “Je so pazzo” come ospiti . - facebook.com facebook

Torino, spacciavano davanti alle scuole e a due passi dalla Mole Antonelliana: 5 arresti. «In un mese fino a 176 cessioni di droga» x.com