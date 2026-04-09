Il Modena si prepara alla sfida chiamata ‘Castori’, una partita che mette in evidenza la determinazione e la fame della squadra. La prova rappresenta un momento chiave per valutare le motivazioni del team, che si trova di fronte a un avversario importante. La sfida si svolge in un momento cruciale del campionato, con la squadra che cerca di ripartire dopo alcune difficoltà recenti.

La prova ’Castori’, in tema di fame e di motivazioni, arriva al punto esatto per il Modena. Contro le sue squadre, questo tipo di dettaglio, non può certo essere trascurato. E l’argomento è piuttosto caldo sul piatto, per quanto accaduto a Bari è giusto anche parlarne, circoscrivendolo al pomeriggio da dimenticare del San Nicola e ricordando che sono stati comunque pochi gli atteggiamenti sbagliati dal Modena nell’arco della stagione attuale. Ora, ed è normale, fa più rumore perché si è a ridosso della fase clou e riemergono i fantasmi del passato. Più in generale, quel che il Modena porterà con sé in vista delle riflessioni estive è l’eccessiva altalena di risultati: quando si credeva che i canarini potessero fare il salto, immediatamente andavano incontro a cadute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena alla prova ’Castori’. Scatto di reni per ripartire

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