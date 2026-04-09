Mistero Lovecraftiano | Call of the Elder Gods arriva su Switch 2

Il 12 maggio sarà disponibile su Switch 2 il gioco Call of the Elder Gods, seguito narrativo di Call of the Sea uscito nel 2020. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente e il titolo promette di proseguire l’esperienza di avventura e mistero già proposta nel capitolo precedente. La pubblicazione si inserisce in un periodo di interesse crescente per i giochi di narrazione su piattaforme portatili.

Il 12 maggio prossimo segnerà il debutto di Call of the Elder Gods, l’attesa sequenza narrativa che darà seguito all’esperienza vissuta nel 2020 con Call of the Sea. Out of the Blue Games ha svelato con un annuncio inaspettato che il titolo sarà accessibile su diverse piattaforme, tra cui PC, PlayStation 5, Xbox Series XS e la nuova Switch 2, con una disponibilità immediata tramite l’abbonamento Game Pass al momento del lancio. Un viaggio tra mistero e meccaniche di gioco evolute. La trama si sviluppa attorno alle figure del professor Harry Everhart e della sua studentessa Evangeline Drayton, i quali si ritrovano coinvolti in eventi inspiegabili dopo un contatto con un oggetto enigmatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero Lovecraftiano: Call of the Elder Gods arriva su Switch 2 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered arriva su Switch 2Bethesda Softworks, in collaborazione con Bethesda Game Studios e Virtuos, ha annunciato ufficialmente l’arrivo di The Elder Scrolls IV: Oblivion... Pokémon Champions: la nuova era del competitivo arriva l’8 aprile su Switch (e Switch 2!)The Pokémon Company ha ufficialmente annunciato il debutto di Pokémon Champions l’8 aprile su Nintendo Switch, con una versione mobile prevista entro...