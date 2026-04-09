Il 9 aprile 1959 la NASA annunciò ufficialmente i sette piloti scelti per le prime missioni spaziali con equipaggio, segnando l’inizio del programma Mercury. Questi piloti furono i primi a prepararsi per voli spaziali con esseri umani a bordo, aprendo una nuova fase nei viaggi oltre l’atmosfera terrestre. L’annuncio rappresentò un passo fondamentale nel percorso verso l’esplorazione spaziale umana.

Il 9 aprile 1959 la NASA ha presentato ufficialmente al mondo i sette piloti selezionati per guidare le prime missioni umane nello spazio, dando il via al programma Mercury. Questa decisione strategica, presa nel pieno della competizione tecnologica tra Stati Uniti e Unione Sovietica dopo il lancio dello Sputnik nel 1957, ha ridefinito i parametri del volo spaziale e della ricerca aerospaziale globale. I profili tecnici dei pionieri e la selezione dei piloti. La scelta dei protagonisti non è stata casuale, ma il risultato di una selezione rigorosa che ha coinvolto centinaia di candidati. Gli astronauti scelti erano piloti militari con capacità fisiche e mentali fuori dal comune, pronti ad affrontare un ambiente operativo totalmente ignoto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missioni Mercury: come i 7 piloti pionieri cambiarono la storia

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