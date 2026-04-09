Dopo il successo del lancio avvenuto il primo aprile, la missione Artemis II ha dovuto affrontare un problema a bordo della capsula Orion. Poche ore dopo il decollo, è stato segnalato un odore di termosifone bruciato proveniente dal sistema di toilette. Il malfunzionamento ha coinvolto lo scarico del water, creando preoccupazioni tra gli astronauti e il team di controllo a Terra. La NASA sta monitorando la situazione e valutando i prossimi passi da adottare.

Alle volte i problemi a bordo di una navicella spaziale non sono affatto quelli che potremmo immaginare. A bordo della capsula Orion della missione Artemis II della Nasa, di ritorno sulla Terra dal viaggio sulla Luna, a guastarsi non è stato il computer di bordo o il meccanismo di propulsione, bensì il wc. I quattro astronauti si sono resi conto del malfunzionamento della toilette per via di quello che la statunitense Christina Koch ha definito un “odore di termosifone bruciato”. Cosa è successo alla toilette dell’Artemis II nello Spazio Il malfunzionamento della toilette spaziale, un sistema avanzato noto come Universal Waste Management System, si è verificato già a poche ore dal lancio, avvenuto il 1° aprile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Missione Artemis II della Nasa, problemi allo scarico del wc a bordo di Orion: "Odore di termosifone bruciato"

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