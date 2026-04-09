Miss Italia fa causa a Ditonellapiaga | Non so se il mio disco potrà chiamarsi così

Miss Italia ha avviato un procedimento legale contro la cantante Ditonellapiaga, che si appresta a pubblicare un album domani, 10 aprile. La causa riguarda l'uso del nome del concorso come titolo del disco, con gli organizzatori che contestano il possibile utilizzo indebito. La cantante non sa ancora se dovrà modificare il nome dell’album prima dell’uscita. La disputa si svolge davanti alle autorità giudiziarie competenti.

Ditonellapiaga potrebbe dover cambiare nome al suo disco in uscita domani, 10 aprile. Gli organizzatori di Miss Italia, infatti, hanno trascinato la cantante in tribunale per uso indebito del nome del concorso per titolare l'album. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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