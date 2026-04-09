In provincia di Bolzano, una minorenne ha accusato un malore nella sala da ballo di Gargazzone dopo aver consumato alcol. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale. In seguito all’accaduto, le autorità hanno deciso di chiudere il locale per un mese, in attesa di verifiche e controlli sulle norme di sicurezza e somministrazione degli alcolici. La decisione è stata comunicata alle autorità competenti.

È stata disposta la chiusura per 30 giorni di una sala da ballo a Gargazzone, dopo che una ragazza minorenne ha accusato un malore in seguito all’assunzione di bevande superalcoliche. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della Provincia di Bolzano, Giuseppe Ferrari, a tutela della sicurezza dei minori e nel rispetto delle normative vigenti. I fatti: il malore della minorenne e l’intervento dei soccorsi Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di chiudere temporaneamente il locale è stata presa in seguito a un grave episodio avvenuto all’interno della discoteca di Gargazzone. L’episodio ha avuto luogo all’interno della sala da ballo, dove una ragazza minorenne ha consumato bevande superalcoliche. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minorenne ha un malore in sala da ballo a Gargazzone dopo aver bevuto: locale chiuso per un mese

Malore dopo aver bevuto alcol, spavento per una minorenne: trasportata in ambulanza al pronto soccorsoLa ragazza, con un tasso alcolemico superiore a 3 grammi per litro, è stata trasportata al pronto soccorso.

Ischia, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia(Adnkronos) – Bevono acqua in bottiglia, quattro studenti ricoverati per un'intossicazione a Ischia.

Temi più discussi: Uno studente minorenne è stato bloccato a scuola con un coltello a serramanico; Minorenne arrestato per terrorismo, il 17enne resta in carcere. Le chat? Non le ho lasciate per paura; Perugia, 17enne pescarese arrestato per terrorismo. Così progettava una strage scolastica; Ferentino, diciassettenne picchiato e rapinato davanti alla fidanzata: Daspo urbano per quattro minori.

Minorenne ha un malore in sala da ballo a Gargazzone dopo aver bevuto: locale chiuso per un meseChiusura di 30 giorni per una sala da ballo a Gargazzone dopo il malore di una minorenne per consumo di alcolici. Provvedimento della Questura. virgilio.it

Minorenne ricoverata per abuso di alcol, chiusa una discoteca a GargazzoneLa giovane ha accusato un grave malore all’intero del locale ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Bolzano ... altoadige.it

Minorenne finisce all'ospedale per abuso di alcol, chiusa una discoteca a Gargazzone. La giovane ha accusato un grave malore all’intero del locale. - facebook.com facebook

#Crema Fermato all'alba dai Carabinieri il presunto assassino di un 20enne egiziano aggredito ieri sera nella cittadina in provincia di Cremona. È un minorenne. Di @ClaudioVigolo #GR1 x.com