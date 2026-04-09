Mimit salgono i prezzi dei carburanti gasolio in autostrada sopra 2,2 euro

Secondo i dati più recenti dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo del gasolio in autostrada supera i 2,2 euro al litro. Si registrano aumenti rispetto ai giorni precedenti, con variazioni che interessano diverse aree del paese. I prezzi dei carburanti continuano a mostrare fluttuazioni e si attestano su valori più alti rispetto allo stesso periodo dell'anno passato.

In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale sale a 1,792 euro al litro per la benzina (1,789 euro il prezzo di ieri) e 2,184 euro al litro per il gasolio (2,178 il prezzo di ieri). Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,829 euro al litro per la benzina (ieri 1,825 euro) e 2,203 euro al litro per il gasolio (ieri 2,191 euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Prezzi carburanti in autostrada superano i 2 euro al litro: analisi degli aumenti per benzina e gasolioSi impennano i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, mentre proseguono i rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

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Caro carburanti, i prezzi continuano a salireROMA Una vergogna. I prezzi invece di scendere, anche oggi, come ieri, continuano imperterriti a salire. Ennesima dimostrazione di come si continui allegramente a speculare sulla pelle degli automobi ... corrieredellacalabria.it

Ho incontrato oggi al Mimit Stephan Winkelmann, AD di @Lamborghini, eccellenza del Made in Italy nell’industria automotive. Al centro del confronto: il futuro del settore in un quadro normativo europeo complesso e in rapida evoluzione. Le imprese, come La x.com

Continua l'ascesa dei prezzi dei carburanti. #gazzettamatin #carogasolio #carabenzina #mimit - facebook.com facebook