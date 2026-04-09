In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo del gasolio in autostrada supera i 2,2 euro al litro. I prezzi dei carburanti continuano a salire, coinvolgendo diverse aree del paese. Le variazioni sono state registrate in particolare per il gasolio, che ha visto un incremento rispetto ai giorni precedenti. I consumatori si trovano ad affrontare costi più elevati alla pompa.

In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale sale a 1,792 euro al litro per la benzina (1,789 euro il prezzo di ieri) e 2,184 euro al litro per il gasolio (2,178 il prezzo di ieri). Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,829 euro al litro per la benzina (ieri 1,825 euro) e 2,203 euro al litro per il gasolio (ieri 2,191 euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mimit, salgono i prezzi dei carburanti, gasolio in autostrada sopra 2,2 euro

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Temi più discussi: Carburanti, Mimit: benzina a 1,789 euro/l e gasolio a 2,178 euro/l, ma i prezzi restano alti; Mimit, prezzo medio self benzina sale a 1,789 euro, gasolio a 2,178 euro; Carburanti in Italia, MIMIT: Prezzi tra i più contenuti in Europa, confermato l'efficace monitoraggio; Dl Fisco, Mimit convoca confronto con associazioni nazionali impresa.

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Caro carburanti, i prezzi continuano a salireROMA Una vergogna. I prezzi invece di scendere, anche oggi, come ieri, continuano imperterriti a salire. Ennesima dimostrazione di come si continui allegramente a speculare sulla pelle degli automobi ... corrieredellacalabria.it

Ho incontrato oggi al Mimit Stephan Winkelmann, AD di @Lamborghini, eccellenza del Made in Italy nell’industria automotive. Al centro del confronto: il futuro del settore in un quadro normativo europeo complesso e in rapida evoluzione. Le imprese, come La x.com

Continua l'ascesa dei prezzi dei carburanti. #gazzettamatin #carogasolio #carabenzina #mimit - facebook.com facebook